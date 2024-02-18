الدول النامية تتحمل عبء اقتصادي أكبر من حرب أوكرانيا

(MENAFN
) أثرت نتائج الصراع في أوكرانيا بقوة على اقتصادات الدول النامية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن هذه الدول تحملت العبء الرئيسي لتأثير الحرب, وتستمر العواقب الناتجة عن النزاع حتى اليوم، متجلية في أشكال مختلفة مثل تفاقم أزمة الغذاء، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع متواصل في التضخم العالمي الذي يظل صعبًا التهدئة.
كما تصاعد التصعيد في العدائيات في 24 فبراير 2022، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا"، أدى إلى خسائر كبيرة لكلا الطرفين, ومع ذلك، امتدت الآثار بعيدًا عن المنطقة، ملقية الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين وتقديم تحديات معقدة, وردَّ صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024، مشيرًا إلى تأثير الوباء والنزاع في أوكرانيا الذي يستمر.
كذلك أكد بيير-أوليفييه جورينشاس، الاقتصادي الأول في صندوق النقد الدولي، على هشاشة الاقتصاد العالمي المستمرة، مشيرًا إلى أنه بينما يستمر في التعافي من الصدمات المزدوجة للوباء والحرب، ويظل النمو دون المستويات السابقة للأزمة. وأكد جورينشاس أيضًا ظهور تفاوتات متزايدة في الأداء الاقتصادي بين مناطق ودول مختلفة, وتظهر بعض الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة علامات تحسن، في حين تواجه البعض الآخر، بخاصة في أوروبا، تباطؤًا أو ركودًا طفيفًا.
في حين أكد الباحث الاقتصادي مازن عرشيد الدروس العميقة المستفادة من الحرب في أوكرانيا، لاسيما بالنسبة للدول النامية التي تعتمد بشدة على الواردات, وفي تصريحات خاصة لقناة "اقتصاد سكاي نيوز العربية"، أبرز عرشيد ضعف الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لبناء الصمود في وجه مثل هذه التحولات غير المتوقعة, ولقد أظهر النزاع الترابط الوثيق بين الاقتصاد العالمي وأهمية اتخاذ تدابير نشطة لتخفيف الآثار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية على الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو.
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