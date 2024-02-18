صراع ثنائي على خطف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي

صوب أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي أنظاره باتجاه النجم الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن فريق العاصمة بنهاية الصيف المقبل.

وفي حين أن كافة التقارير قد أشارت إلى أن العملاق الإسباني ريال مدريد هو الأقرب لضم اللاعب إلا أن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قد أشارت في تقرير لها أمس إلى أن ممثلي مبابي على اتصال مستمر مع ريال مدريد، في الأيام الماضية، ولكنهم يتواصلون أيضا مع مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير، أن أحد ممثلي مبابي، تواجد في مدينة مانشستر، يوم الإثنين الماضي، واجتمع مع بعض ممثلي بطل أوروبا.

وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي قرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل، وأبلغ ناديه بذلك وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

من جانبها أكدت شبكة "ESPN" العالمية، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، قرر الرحيل عن فريقه في الصيف المقبل، للانضمام إلى ريال مدريد مجانا.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الصيف، وأبلغ المهاجم الفرنسي إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت "ESPN"، أنه من المقرر أن يعلن الفرنسي عن قراره بالانضمام إلى ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

بينما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة مبابي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة "أن موقف ريال مدريد واضح للغاية بشأن هذا الأمر، حيث أن الإدارة لا تريد أن تتسبب الصفقة أو أي شيء آخر في التأثير على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

كما أشارت إلى أن مبابي يرفض أيضا الإعلان عن أي شيء أثناء مشاركة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، خشية أن يلتقي الفريق الباريسي مع ريال مدريد في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

يذكر أن كليان مبابي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادما من موناكو في أغسطس 2017.





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