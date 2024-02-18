يوتيوب تتيح للمستخدمين استخدام مكتبتها الموسيقية في فيديوهاتهم القصيرة

أطلقت منصة بث الفيديوهات عبر الإنترنت يوتيوب خاصية جديدة تتيح للمستخدم دمج فيديوهات موسيقية من مكتبة المنصة في فيديوهاتهم القصيرة التي يبثونها على خدمة الفيديوهات القصيرة "يوتيوب شورتس" في إطار محاولات المنصة لمنافسة منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم تيك توك الصينية.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في ضوء امتلاك يوتيوب ميزة غير موجودة في تيك توك وهي مكتبة الموسيقى الرسمية الضخمة، فإنها ستستفيد من هذه الميزة لتحقيق طموحاتها في قطاع الفيديوهات القصيرة.

وتعتبر هذه الخطوة من جانب يوتيوب مهمة جدا لأنها تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة التسجيلات الموسيقية الأمريكية العملاقة يونيفرسال ميوزيك جروب سحب مكتبة تسجيلاتها من تيك توك وحرمان مستخدمي المنصة الصينية من استخدام أغنيات وتسجيلات نجوم كبار مثل تايلور سويفت وبليي إيليش وأريانا جراند في فيديوهاتهم.

وتوجد 4 أدوات يمكن لمبدعي المحتوى على يوتيوب شورتس استخدامها عند إنشاء فيديو بالموسيقى على يوتيوب. الأولى اداة "كول لاب" تتيح عرض فيديو الموسيقى إلى جوار فيديو المستخدم الخاص. على سبيل المثال تتيح هذه الأداء للمستخدم إنتاج فيديو قصير يظهر فيه وهو يرقص إلى جانب عرض لقطات من الفيديو الموسيقي.

والأداة الثانية هي "جرين سكرين" وتتيح للمستخدم تشغيل الموسيقى في الخلفية. أما الأداة الثالثة فهي "كت" وتتيح للمستخدم اجتزاء لقطة مدتها 5 ثوان فقط من أي فيديو موسيقي وإضافتها إلى الفيديو الخاص به. وأخيرا تتيح أداة "ساوند" للمستخدمين استخدام الصوت فقط من الفيديو الموسيقي في الفيديو الخاص بهم.



