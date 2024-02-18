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محمد بن راشد: 3.5 تريليونات درهم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي

2/18/2024 2:18:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات بلغت مستوى جديداً بلغ 3.5 تريليونات درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الإمارات الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مضيفاً سموه أن كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله ... حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليونات درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

وأضاف سموه "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً .. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 .. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26٪ .. ومع تركيا لأكثر من 103٪ .. ومع هونغ كونغ-الصين 47٪ .. ومع الولايات المتحدة 20٪ .. وذلك خلال عام واحد فقط".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة .. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".


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