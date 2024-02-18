الصين تتقدم في صناعة الشرائح الإلكترونية وسط المنافسة التكنولوجية مع أمريكا

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) تركز الصين استراتيجياً على تعزيز صناعتها المحلية للشرائح الإلكترونية مع تزايد الضغوط التي تمارسها في سبيل تحقيق الريادة في الاقتصاد العالمي, ومع إدراكها للدور الحيوي الذي تلعبه الشرائح الإلكترونية في مختلف الصناعات الحديثة، فقد عززت بكين جهودها لتخطي العقبات التكنولوجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الشرائح, وقد أصبحت هذه الجهود ذات أهمية متزايدة في ظل جهود واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع الشرائح، مع اعتبارها وسيلة للحفاظ على الأفضلية التنافسية.
كما أحرزت الصين اختراقًا كبيرًا في إنتاج الشرائح، بالتعاون مع شركة الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات وهواوي لتطوير شرائح متطورة بدقة 7 نانومترات, وقد أبرز هذا الإنجاز تقدم الصين في تقليص الفجوة التكنولوجية مع الرائدين العالميين في تصنيع الشرائح, وبحلول عام 2024، تواصل الصين تقدمها في هذا المجال دون توقف، حيث تشير التقارير إلى إنشاء الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات خطوط إنتاج جديدة مخصصة لتصنيع شرائح بدقة 5 نانومترات لصالح هواوي, ويمثل هذا التقدم الأخير ليس فقط معلمًا مهمًا للصين ولكن أيضًا عرقلة لجهود الولايات المتحدة في فرض قيود وعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية.
كذلك اتسمت المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين بمحاولات عرقلة تقدم الصين في تصنيع الشرائح, ومن خلال مجموعة من القيود، سعت الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تقدمها على الصين في صناعة المعالجات، بهدف إيقاف تقدم الصين عند مستوى دقة تصنيع 14 نانومترًا, ومع ذلك، فقد نجحت الصين في تطوير شرائح بدقة 7 نانومترات بنجاح، مما خفض الفجوة بينها وبين التكنولوجيا الأمريكية الأكثر تطورًا إلى خمس سنوات فقط, ومع اقتراب إمكانية إنتاج شرائح بدقة 5 نانومترات، فإن الصين مستعدة لتقليل هذه الفجوة بشكل أكبر، مما قد يقلل فارقها مع الولايات المتحدة إلى أربع سنوات فقط.
في حين تؤكد تقدم الصين في تكنولوجيا الشرائح التزامها بتحقيق الاعتماد التكنولوجي الذاتي وتجاوز القيود الخارجية, ومن خلال تعزيز قدراتها في تصنيع الشرائح، تهدف الصين إلى تأكيد موقعها كلاعب قوي في المشهد التكنولوجي العالمي مع التقليل من الاعتماد على الموردين الأجانب, ويأتي استمرار تقدم صناعة الشرائح في الصين ليس فقط بمدلولات اقتصادية داخلية، بل أيضًا تعيد تشكيل ديناميات المنافسة التكنولوجية العالمية.
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