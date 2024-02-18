في اليوم 135 للحرب على غزة... شهداء وإصابات وغارات مكثفة على خانيونس ورفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الأحد، يومها الـ 135، في ظل استمرار المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين في مختلف مناطق القطاع، والتي خلفت عشرات الشهداء ومئات الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عديدة في القطاع، فيما كثف الغارات على مناطق مختلفة في رفح جنوبي قطاع غزة، وخانيونس، ومحيط مراكز الإيواء للنازحين، ومخيم جباليا.
واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بحر وشاطئ مدينة رفح، في وقت واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة، فيما ركز الطيران والمدفعية استهداف مستشفى ناصر الذي حوله الجيش الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية.
يأتي ذلك، في ظل توقعات بهجوم إسرائيلي وشيك على رفح، حيث نزح نحو 1.5 مليون فلسطيني، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية، اضطرت أعداد كبير من النازحين إلى رفح، إلى النزوح العكسي والعودة إلى التمركز في وسط قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى28858 شهيدا بينما الجرحى إلى 68677 مصابا، فيما ارتكب جيش الاحتلال 9 مجازر راح ضحيتها 83 شهيدا و125 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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