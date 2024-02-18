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في اليوم 135 للحرب على غزة... شهداء وإصابات وغارات مكثفة على خانيونس ورفح

2/18/2024 2:09:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الأحد، يومها الـ 135، في ظل استمرار المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين في مختلف مناطق القطاع، والتي خلفت عشرات الشهداء ومئات الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عديدة في القطاع، فيما كثف الغارات على مناطق مختلفة في رفح جنوبي قطاع غزة، وخانيونس، ومحيط مراكز الإيواء للنازحين، ومخيم جباليا.

واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بحر وشاطئ مدينة رفح، في وقت واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة، فيما ركز الطيران والمدفعية استهداف مستشفى ناصر الذي حوله الجيش الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية.

يأتي ذلك، في ظل توقعات بهجوم إسرائيلي وشيك على رفح، حيث نزح نحو 1.5 مليون فلسطيني، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية، اضطرت أعداد كبير من النازحين إلى رفح، إلى النزوح العكسي والعودة إلى التمركز في وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى28858 شهيدا بينما الجرحى إلى 68677 مصابا، فيما ارتكب جيش الاحتلال 9 مجازر راح ضحيتها 83 شهيدا و125 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.


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