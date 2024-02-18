أهالي الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو لا يسمعنا ويقدم مصالحه السياسية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، الليلة المايضة، خلال اعتصامهم أمام مقر وزارة الجيش وسط مدينة تل أبيب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يسمع صوتهم ولا يعطي أولوية سوى لمصالحه السياسية.

ونقلت صحيفة“يديعوت أحرنوت” عن قريب أحد المحتجزين في غزة، في مؤتمر صحافي عقد خلال المظاهرة التي نظمت في الشارع المقابل لمقر وزارة الجيش قوله:“نتنياهو، أخرج السياسة من غرفة المفاوضات، لا تعطِ مصالحك السياسية أولوية عوضا عن حياة المحتجزين”.

وقال قريب آخر لأحد المحتجزين في غزة:“ذهبنا نحن أهالي المحتجزين إلى محكمة لاهاي من أجل إسرائيل، وأنت رئيس الوزراء لا ترسل ممثلا إلى القاهرة لإجراء المفاوضات؟”.

واتهم الأهالي في كلمات أخرى نتنياهو، بالتخلي عن الأسرى المحتجزين، وطالبوه بعقد صفقة حالاً مع حركة حماس للإفراج عنهم.

والخميس، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصعيدهم ما وصفوها بـ”الإجراءات النضالية” للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.

والأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة“هآرتس”، إن نتنياهو أمر الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر الخميس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك.

وسبق أن سادت هدنة بين“حماس” وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”، لأول مرة منذ تأسيسها.



