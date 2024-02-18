اعتداء على موظف مياه في مخيم جرش 02/18/2024 - 09:41 عمان ن

قال مدير مياه جرش مروان العياصرة، السبت، إن موزع مياه في مخيم جرش تعرض خلال عمله لاعتداء من قبل خمسة أشخاص.

وقال العياصرة، إن موظف ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية.

وتحدث العياصرة عن إدخال الموظف الى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج، موضحا أن الحالة الصحية لموزع المياه وصفت بالمتوسطة.

وبين العياصرة أن الأشخاص الذي اعتدوا على موزع المياه عددهم 5 أشخاص، وضُبط اثنان منهم وسيحالون للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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