بريطانيا تسمح ببقاء اللاجئين الأوكرانيين 18 شهراً إضافياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم (الأحد)، إن بريطانيا ستمنح تمديداً إضافيا لمدة 18 شهراً لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة إنه اعتباراً من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الغزو الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.
وقال وزير الهجرة توم بورسلاف في بيان: ((يوفر مخطط تمديد التأشيرة الجديد اليقين والطمأنينة للأوكرانيين في المملكة المتحدة بشأن مستقبلهم مع استمرار هذه الحرب، وسنواصل توفير ملاذ آمن للفارين من الصراع)).
ولدى بريطانيا برنامجان للاجئين الأوكرانيين، أحدهما لأولئك الذين لديهم عائلات موجودة بالفعل في المملكة المتحدة والآخر يسمح للبريطانيين بتوفير الإقامة للفارين من الحرب، مع اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا من عامه الثالث.
وقالت وزارة الداخلية، إن التمديد سيؤثر على أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.
وفي إطار جهودها لدعم أوكرانيا في جهودها العسكرية، قالت بريطانيا أيضاً إنها ستزود كييف بآلاف الطائرات المسيرة، وحثت المشرعين الأميركيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء آخرين.
الشرق الأوسط
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