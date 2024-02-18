بريطانيا تسمح ببقاء اللاجئين الأوكرانيين 18 شهراً إضافياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم (الأحد)، إن بريطانيا ستمنح تمديداً إضافيا لمدة 18 شهراً لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.



وقالت الحكومة إنه اعتباراً من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الغزو الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.



وقال وزير الهجرة توم بورسلاف في بيان: ((يوفر مخطط تمديد التأشيرة الجديد اليقين والطمأنينة للأوكرانيين في المملكة المتحدة بشأن مستقبلهم مع استمرار هذه الحرب، وسنواصل توفير ملاذ آمن للفارين من الصراع)).



ولدى بريطانيا برنامجان للاجئين الأوكرانيين، أحدهما لأولئك الذين لديهم عائلات موجودة بالفعل في المملكة المتحدة والآخر يسمح للبريطانيين بتوفير الإقامة للفارين من الحرب، مع اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا من عامه الثالث.

وقالت وزارة الداخلية، إن التمديد سيؤثر على أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.



وفي إطار جهودها لدعم أوكرانيا في جهودها العسكرية، قالت بريطانيا أيضاً إنها ستزود كييف بآلاف الطائرات المسيرة، وحثت المشرعين الأميركيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء آخرين.

الشرق الأوسط