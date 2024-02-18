شواغر ضمن البرنامج العادي في الجامعة الأردنية - تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت الجامعة الأردنية عن توفر شواغر ضمن مقاعد البرنامج العادي للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة ضمن الدورة التكميلية الحالية لتخصصي الفنون المسرحية والموسيقى .
على من يرغب بالتسجيل مراجعة القبول والتسجيل اليوم الاحد من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا .
وفقا للشروط والاوراق الثبوتية التالية :
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