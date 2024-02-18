%32 حجوزات فنادق عمان و18% في البحر الميت خلال شباط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن تبلغ حجوزات الفنادق في العاصمة عمان 32% والبحر الميت 18% وفي البتراء 9% ومأدبا 12% مع نهاية شباط الحالي.



وأضاف هلالات لـ "الوكيل الاخباري" أنه بحسب توقعات الجمعية قد تبلغ حجوزات الفنادق خلال عيد الفطر 25% بالعاصمة عمان و20% وفي البحر الميت و8% في كل من البتراء ومأدبا.



وأكد أن نسبة الإشغال في الفنادق انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالي بالمملكة.



وطالب هلالات بحلول عاجلة وفعالة، مشددا على ضرورة التعاون الفاعل من قبل الجهات المعنية بالقطاع للتصدي للتحديات الراهنة، وأهمية تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

