%32 حجوزات فنادق عمان و18% في البحر الميت خلال شباط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن تبلغ حجوزات الفنادق في العاصمة عمان 32% والبحر الميت 18% وفي البتراء 9% ومأدبا 12% مع نهاية شباط الحالي.
وأضاف هلالات لـ "الوكيل الاخباري" أنه بحسب توقعات الجمعية قد تبلغ حجوزات الفنادق خلال عيد الفطر 25% بالعاصمة عمان و20% وفي البحر الميت و8% في كل من البتراء ومأدبا.
وأكد أن نسبة الإشغال في الفنادق انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالي بالمملكة.
وطالب هلالات بحلول عاجلة وفعالة، مشددا على ضرورة التعاون الفاعل من قبل الجهات المعنية بالقطاع للتصدي للتحديات الراهنة، وأهمية تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
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