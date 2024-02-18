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أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي - لائحة

2/18/2024 2:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي للخضار اليوم الأحد 3276.919 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق163.676 طن .

ووفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، بلغ سعر البندورة بين 8 و20 قرشا للكيلو ، والخيار بين 25 و 35 قرشا للكيلو ، والكوسا بين 35 و 60 قرشا للكيلو ، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم الأحد :





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