أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي - لائحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي للخضار اليوم الأحد 3276.919 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق163.676 طن .
ووفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، بلغ سعر البندورة بين 8 و20 قرشا للكيلو ، والخيار بين 25 و 35 قرشا للكيلو ، والكوسا بين 35 و 60 قرشا للكيلو ، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو .
وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم الأحد :
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