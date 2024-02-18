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بايدن واثق من تجديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

2/18/2024 2:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس السبت نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه واثق من أن ((الكونغرس)) سيجدد المساعدات العسكرية لكييف، مشيراً إلى أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيداً من الأراضي أمام التقدم الروسي.


وقال بايدن لصحفيين في ديلاوير: ((تحدثت مع زيلينسكي لأخبره بأنني واثق من أننا سنحصل على هذه الأموال من أجل أوكرانيا)).


واعتبر بايدن أن فشل المشرعين الأميركيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون ((سخيفاً)) و((غير أخلاقي))، مضيفاً ((سأكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها)).

الشرق الأوسط

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