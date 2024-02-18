بايدن واثق من تجديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس السبت نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه واثق من أن ((الكونغرس)) سيجدد المساعدات العسكرية لكييف، مشيراً إلى أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيداً من الأراضي أمام التقدم الروسي.
وقال بايدن لصحفيين في ديلاوير: ((تحدثت مع زيلينسكي لأخبره بأنني واثق من أننا سنحصل على هذه الأموال من أجل أوكرانيا)).
واعتبر بايدن أن فشل المشرعين الأميركيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون ((سخيفاً)) و((غير أخلاقي))، مضيفاً ((سأكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها)).
الشرق الأوسط
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