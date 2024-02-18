زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط المكسيك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية غيريرو بالمكسيك، وأُعلنت حالة التأهب في عدة مناطق؛ من بينها عاصمة البلاد مكسيكو سيتي.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل بالمكسيك، في بيان، أن مركز الزلزال حُدد على بُعد 24 كيلومتراً من كويوكا دي بينيتيز في ولاية غيريرو بوسط البلاد، فيما أطلقت الحكومة الإنذار الزلزالي.
ولم ترد حتى الآن أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.
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