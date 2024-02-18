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زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط المكسيك

2/18/2024 2:08:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية غيريرو بالمكسيك، وأُعلنت حالة التأهب في عدة مناطق؛ من بينها عاصمة البلاد مكسيكو سيتي.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل بالمكسيك، في بيان، أن مركز الزلزال حُدد على بُعد 24 كيلومتراً من كويوكا دي بينيتيز في ولاية غيريرو بوسط البلاد، فيما أطلقت الحكومة الإنذار الزلزالي.
ولم ترد حتى الآن أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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