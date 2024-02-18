الأرجنتين تحقق فائضًا ماليًا للمرة الأولى في ما يزيد عن عقد تحت قيادة الرئيس خافيير ميلي

(MENAFN
) في تطور اقتصادي مهم، أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية عن تحقيق البلاد لأول فائض مالي في ما يقرب من اثنتي عشرة سنة, ويأتي هذا الإنجاز بينما يواصل الرئيس خافيير ميلي، الذي تولى المنصب في ديسمبر، دعمه لخفض الإنفاق بشكل صارم كجزء من برنامجه الاقتصادي, ويمثل الفائض، الذي بلغ 589 مليون دولار بمعدل الصرف الرسمي، بداية مشجعة للسياسات المالية التي يتبناها إدارة ميلي.
كما يمثل هذا الفائض، بما في ذلك دفعات الفائدة على الديون العامة، تحولا هاما في المشهد المالي الأرجنتيني, ويعد الفائض في يناير الأول من نوعه منذ أغسطس 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ عام 2011, وتواصل حكومة ميلي التزامها باستعادة الاستقرار المالي، لاسيما مع مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الأرجنتين الكبير بقيمة 44 مليار دولار, وأكد ميلي أن تحقيق ميزانية متوازنة هو أولوية قصوى لإدارته.
كذلك شدد وزير الاقتصاد لويس كابوتو على أهمية تحقيق عجز صفر، مؤكدًا عزم الحكومة على السيطرة على الإنفاق ومعالجة مخاوف الديون العامة, ويدعم ميلي، الاقتصادي بمهنة، اتخاذ تدابير جريئة مثل خفض الإنفاق بشكل كبير وتقليل الديون العامة، بهدف الانتقال إلى اقتصاد مرتبط بالدولار.
في حين تفاقمت تحديات الأرجنتين الاقتصادية بسبب عوامل مثل انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 في المئة، ورفع ضوابط الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة, وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة معدل التضخم بشكل كبير، حيث بلغ في يناير نسبة 20.6 في المئة، مع معدل سنوي يبلغ 254.2 في المئة, وعلى الرغم من هذه العقبات، يشير ظهور الفائض المالي إلى خطوة مشجعة نحو الاستقرار الاقتصادي في الأرجنتين تحت قيادة ميلي.
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