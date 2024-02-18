مايكروسوفت تستضيف حدث "بيلد" في دبي

(MENAFN
- Proglobal) 15 فبراير 2024 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "مايكروسوفت الإمارات" عن نيتها لإطلاق حدث "مايكروسوفت بيلد" تحت شعار "يوم الذكاء الاصطناعي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك كجزءٍ من جهودها الرامية إلى تمكين المطورين ضمن حدث يستضيفهم سنوياً تحت اسم "مايكروسوفت بيلد". ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا الحدث المخصص للذكاء الاصطناعي يوم 20 فبراير 2024 في متحف المستقبل ليجمع كبار المسؤولين الحكوميين والتقنيين والمبتكرين وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ورجال الأعمال المتخصصين تحت سقف واحد، بما يتيح لهم فرصة تبادل الأفكار والرؤى حول الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسيرة التحوّل.
وتعليقاً على إقامة هذا الحدث، أكد نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: "نشهد اليوم النقلة النوعية التي تُحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وهذا ما يشجع قادة الأعمال في جميع أرجاء العالم على الاستفادة من هذه التقنيات في سبيل طرح فرص جديدة للنمو وإطلاق العنان للإبداع ورفع مستوى الإنتاجية. ونحن فخورون باستضافة فعاليتنا الشهيرة للمطورين "مايكروسوفت بيلد" في دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين رجال الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات من مواكبة آخر التطورات في هذا المجال. ونتطلع قدماً إلى التواصل مع مجتمع المطورين المحليين وتوفير منصة لهم تتيح أمامهم فرصة توسيع معرفتهم حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة، وتمكنهم، من جهة أخرى، من التواصل مع جميع خبراء مايكروسوفت وصقل مهاراتهم لتقديم قيمة مضافة بشكل أسرع عبر مختلف القطاعات".
ومن المقرر أن يتضمن حدث "مايكروسوفت بيلد " المزمع إقامته في دبي كلمات موجزة وجلسات فرعية بين المسؤولين والخبراء المرموقين بما فيهم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إلى جانب الدكتور أندرو جاكسون، المدير التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة "جي 42" التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس التفيذي. كما سيتطرق العديد من الرؤساء التنفيذيين في "مايكروسوفت" من أمثال جوليان بيرتين، المسؤول عن سحابة مايكروسوفت أزور في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وحقي أوجريتمن، رئيس قسم ابتكار التطبيقات في "مايكروسوفت الإمارات" إلى جانب أيسر يوسف، رئيس شؤون بيانات سحابة أزور وتقنيات الذكاء الاصطناعي وقطاعات الطيران والخدمات المالية، بشكل واسع إلى موضوعات مثل دمج قوة السحابة والذكاء الاصطناعي لتطوير مسارات العمل، وكيفية إنشاء تطبيقات ذكية سحابية أصلية وتوسيع نطاقها بواسطة منصة "أزور".
وعلاوة على ذلك، سيسلط خبراء "مايكروسوفت" الضوء على أحدث التطورات التي سجلها الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في إلهام المطورين لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثل المساعدين الافتراضيين وإنتاج المحتوى والبرمجة وأدوات تحرير الصور وغيرها الكثير. ومن المنتظر أن يستعرض المتحدثون الأدوات التي تتيح للمطورين إمكانية الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً مثل "Dall-E 2" و"GPT-3.5" و "GPT-4" و"كوديكس" و"ChatGPT" من خلال الاستفادة من خدمة "Azure OpenAI". وستحدد جلسات مخصصة لإنشاء المساعد الافتراضي "مايكروسوفت كوبايلوت" وصيانته بواسطة تقنيات التعلم الآلي من منصة أزور السحابية و"GPT-4"، واستخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
وعلى هامش إطلاق هذا الحدث، ستُقدم جوائز مايكروسوفت للابتكار في القطاع تكريماً للأفراد والمؤسسات التي تفردت في ابتكاراتها بمجال "قيادة التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي". وفي هذا الصدد، قال محمد ميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق لدى مايكروسوفت في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، "شهدنا على مدار العام الماضي كيف استفاد المبتكرون والشركات من أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول متطورة لا تعالج أبرز التحديات التي يتعرض لها هذا القطاع فحسب بل تدفع جهود التحول الرقمي نحو الأمام وتترك بصمة إيجابية مؤثرة على المجتمع. ويسرنا أن نحتفي بما حققه هذا المجتمع من إنجازات استثنائية غير مسبوقة، ونتطلع قدماً للتعاون معهم في سبيل دفع عجلة الابتكار إلى آفاق لا حدود لها ورفع الستار عن الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمؤثرة".
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