النفط يسجل مكاسب أسبوعية جراء التوترات في منطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 83.47 دولارا للبرميل مرتفعا بمقدار 61 سنتا، ما يعادل 0.74بالمئة. في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.19 دولارا للبرميل، مرتفعا 1.16 دولارا أو 1.49 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت أكثر من 1 بالمئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي حوالي 3 بالمئة . وأدى تزايد خطر توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار النفط الخام. ويتعرض حاليًا أكبر مستشفى عاملا في قطاع غزة للحصار من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة رفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين في القطاع. وقال حزب الله يوم الخميس إنه أطلق عشرات الصواريخ على بلدة في شمال إسرائيل في "رد أولي" على مقتل 10 مدنيين في جنوب لبنان، وهو اليوم الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين اللبنانيين خلال أربعة أشهر من الأعمال العدائية الحدودية. وفي البحر الأحمر، استمرت التهديدات بعد أن أصاب صاروخ أطلق من اليمن ناقلة متجهة إلى الهند تحمل النفط الخام. ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في شهر يناير في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع قوي في تكاليف الخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ومع ذلك، فإن تراجع مبيعات التجزئة يزيد الآمال بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم الطلب على النفط.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تتراجع وسط ارتفاع المخزونات وعطلة رأس السنة القمرية
تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريبًا الأسبوع الماضي، مع بقاء المخزونات في أوروبا عند مستويات مرتفعة، وتراجع نشاط الشراء في شمال شرق آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال انخفض بمقدار 70 سنتاً، بنسبة بلغت 7.4 بالمئة، ليصل إلى 8.80 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2021. وتجدر الإشارة أن الأسعار الفورية في آسيا قد انخفضت إلى النصف منذ منتصف أكتوبر، تحت ضغط المخزونات المرتفعة، وضعف الطلب في أوروبا وشمال شرق آسيا. ومن المرجح أن تكون توقعات الطقس متباينة في الأيام المقبلة، مع احتمال قدوم موجة باردة للصين، وأن يكون الطقس أكثر اعتدالا في اليابان وكوريا الجنوبية. وقد يؤدي الطقس البارد إلى زيادة الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة، وبالتالي ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويرجع انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار الغاز الأوروبية مرة أخرى، مع استمرار درجات الحرارة المعتدلة نسبيا في ارجاء القارة، التي تحدّ من الطلب على التدفئة، في حين ظلت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى مما كانت عليه قبل عام، حيث أدى الطقس المعتدل إلى الحد من عمليات السحب، ما يعني انتهاء فصل الشتاء بمخزونات شبه قياسية.
إعداد: مؤسسة العطية.
MENAFN18022024006131013331ID1107865310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.