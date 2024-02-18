بلومبرغ ميديا وSRMG تعلنان عن إطلاق النسخة الأولى من قمة Bloomberg Power Players في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- SRMG) جدة، المملكة العربية السعودية – 15 فبراير 2024: أعلنت "بلومبرغ ميديا" و"المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" SRMG عن إطلاق النسخة الأولى من قمة Bloomberg Power Players برعاية منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" وذلك في 7 مارس 2024 في نادي جدة لليخوت، بالتزامن مع سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
يهدف الحدث الذي يجمع شخصيات مؤثرة في عالم الرياضة والترفيه والتكنولوجيا، إلى إلقاء الضوء على التغيرات والابتكارات المحتملة وفرص الاستثمار في القطاع الرياضي والذي تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. وتستكشف قمة Bloomberg Power Players التي يستضيفها جيسون كيلي، كبير مراسلي "بزنس أوف سبورتس" في بلومبرغ، أحدث التوجّهات والموضوعات المتعلقة بمستقبل الرياضة، حيث ستركّز النقاشات على القضايا الحاسمة مثل تأثير الأسهم الخاصة في الاستثمار الرياضي وآخر المستجدات في عالم كرة القدم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى التنامي اللافت للفرص الجديدة في قطاع الرياضات الإلكترونية.
ومن بين ضيوف الشرف الذين أكّدوا حضورهم ومشاركتهم في الحوارات، معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ وزاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة "ماكلارين"؛ ورالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ وكارلو نهرا، المدير التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين؛ وسوزي وولف، المدير العام لأكاديمية الفورمولا 1؛ وأماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي المشارك لنادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم؛ وكريج ليفين، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة "ESL FACEIT"؛ ودينو يونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبو"؛ وفيكرام سولانكي، مدير الكريكت في نادي "كوجارت تيتانس" الهندي؛ وجيما رايت، المدير التنفيذي الأول لشركة "سي في سي".
ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 150 ضيفاً بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون وصنّاع القرار في المؤسسات الرياضية الكبرى على أن يتمّ نقل أعمال القمة عبر قناتي "الشرق للأخبار" و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" وكافة قنوات "بلومبرغ" التلفزيونية والإذاعية والرقمية.
وعن النسخة الأولى من هذه القمة الدولية، قالت كارين سولتسر، الرئيس التنفيذي، بلومبرغ ميديا: "تشكل قمة Bloomberg Power Players في جدة منصّة مهمة لصنّاع القرار ومخططي الصفقات الرياضية والمجازفين والطامحين للتغيير في مجالات الأعمال والاستثمار والرياضة والإعلام والترفيه. ويأتي إطلاق هذه التجربة لتعزيز الحوارات الهادفة بالتزامن مع التطور المتسارع للمشهد الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، واستمرار زخم الاهتمام بعالم الرياضة".
من جهتها، اعتبرت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أن هذه القمة "ستمثّل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار حول مستقبل الرياضة محلياً ودولياً، إضافة إلى الإضاءة على آفاق الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية والمتنامية في كل رقعة من أنحاء العالم"، مؤكّدة أن "المملكة العربية السعودية برزت كلاعب رئيسي في دفع عجلة الابتكار في صناعة الرياضة خلال السنوات القليلة الماضية، وعبر استراتيجية متكاملة تغطّي كافة القطاعات. إن التأثير الإيجابي الذي أحدثه هذا الاستثمار على السياحة وعلى التركيبة السكانية الاجتماعية في المملكة والمنطقة، وخلق فرص العمل، كلها أسباب وجيهة دفعتنا لاستثمار شراكتنا مع شركة بلومبرغ ميديا لاستضافة قمة Bloomberg Power Players في المملكة العربية السعودية".
وتشكّل Bloomberg Power Players أحدث أنشطة اتفاقية التعاون الحصرية بين شركة بلومبرغ ميديا والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG والتي أبرمت عام 2018 مع إطلاق "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ". وما لبثت أن تطورت لتشمل "الشرق كويك تيك" النسخة العربية من منصة QuickTake الرقمية الإخبارية، كذلك "راديو الشرق مع بلومبرغ"، أول إذاعة باللغة العربية في المنطقة متخصّصة بأخبار أسواق المال والتحليلات الاقتصادية.
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