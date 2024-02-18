(MENAFN
- Sherpa Communications)
ريموت باس تُحدث علامة فارقة على الساحة التقنية العالمية بفوزها بجائزة G2 المرموقة لمنتج البرمجيات الأسرع نموًا
عززت ريموت باس مكانتها الرائدة في منتجات البرمجيات الرائدة عالمياً باعتبارها واحدة من الشركات القليلة في الشرق الأوسط التي حصلت على اعتراف من أكبر سوق للبرمجيات في العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 16 فبراير 2024 : تم الاعتراف بريموت باس، المنصة الرائدة لتأهيل القوى العاملة العالمية ودفع أجورها وإدارتها، من قبل G2 في الفئة ذات التنافسية العالية للمنتجات الأسرع نموًا لجوائز أفضل البرامج لعام 2024. ريموت باس، الشركة الناشئة التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بتواجد عالمي، تفوقت على أكثر من 3300 منتج عالمي ليتم تصنيفها ضمن أفضل 100 منتج، فئة تهيمن عليها بشكل رئيسي الشركات الأمريكية والأوروبية. وباعتبار G2 أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم، تسلط جوائزها السنوية الضوء على أفضل شركات ومنتجات البرمجيات في العالم - والتي يتم الحكم عليها من خلال مراجعات من مستخدمين حقيقيين.
يعزز هذا الفوز الأول في G2 المسار المتميز للشركة. تعد ريموت باس بالفعل المزود المختار للشركات سواء كانت شركات عالمية مدرجة في البورصة أو شركات ناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس. تسعى الشركة جاهدة لإطلاق العنان للمواهب العالمية من خلال تمكين الشركات من استقطاب أفضل الموظفين والمتعاقدين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم حيثما كانوا.
قال كمال الرقاد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ريموت باس، "إن جائزة G2 هذه ليست مجرد وسام، بل هي تصويت مباشر على الثقة من المجتمع العامل عن بُعد. يشرفنا أن نمثل بيئة الأعمال التكنولوجية المزدهرة في الشرق الأوسط على منصة متعددة الجنسيات، ونحن متحمسون لمواصلة دعم الفرق العالمية لتحقيق النجاح!"
وقالت سارة روسيو، مديرة المنتجات في G2، "إن مشتري البرامج الموجهة للشركات يشبهون المستهلكين بشكل كبير، حيث يبدأون رحلة الشراء بالبحث. باعتبارها أكبر سوق للبرمجيات في العالم، تجذب G2 أكثر من 90 مليون مشتري إلى موقعنا كل عام - أكثر من أي سوق آخر للخدمات بين الشركات - وتصل إلى هؤلاء لشركات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات. واستنادًا إلى تعليقاتهم الحقيقية، نحن فخورون بالإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل برمجيات لعام 2024. تهانينا لأقل من 1% من البائعين المدرجين في G2 والذين قاموا بتصدر واحدة من قوائمنا التي يزيد عددها عن 30 هذا العام، وحققوا اعترافاً مدعوماً بالبيانات التي تم التحقق منها والمتأصلة في المصدر الأهم - صوت العميل الحقيقي."
تتسم منهجية G2 بالصرامة، حيث تستخدم خوارزمية خاصة بها لتحليل مراجعات المستخدمين الموثقة وبيانات السوق لتصنيف موردي البرمجيات. وللتأهل، تلقت ريموت باس أكثر من 150 تقييما إيجابيا في عام 2023، مما يدل على التزام الشركة بتجارب المستخدم الاستثنائية.
تعزز جائزة G2 مكانة ريموت باس كمنارة مشرقة في المشهد العالمي لإدارة القوى العاملة، وتسلط الضوء على التزامها بتبسيط إدارة المواهب عن بُعد للشركات في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها قوة فعالة في منظومة الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، تنمي ريموت باس التعاون المزدهر، وتوظف خبرتها لسد فجوة العمل مع المواهب الدولية.
لمعرفة المزيد، قم بمتابعة جوائز G2 لأفضل البرامج لعام 2024 وقراءة المزيد عن منهجيتهم.
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