أمير منطقة الرياض يكرم البنك الأهلي السعودي كداعم للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)

(MENAFN
- SNB) تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في حين تسلّم تكريم البنك الرئيس التنفيذي المكلف بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ طلال بن أحمد الخريجي.
يأتي هذا التكريم إثر تبرّع البنك العام الماضي عبر منصّة (إحسان) بمبلغ خمسة عشر مليون ريال وذلك استكمالا لدعمه المستمر خلال الأعوام الماضية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري والتي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله". ويأتي دعم البنك المستمر للحملة إيماناً منه بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي يقدم العديد من برامج المسؤولية المجتمعية التي تهتم بتمكين المجتمع ويسعى الى تحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد وللمؤسسات من خلال العديد من برامجه كما يقوم بدعم المبادرات المجتمعية من أجل تعظيم أثر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك التي تركز على أن يكون البنك مساهماً فاعلاً في تنمية المجتمع المحلي.
MENAFN18022024006672014469ID1107865293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.