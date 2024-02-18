أسبوع دبي للموضة يسلّط الضوء على نخبة المصممين وأحدث التوجهات في قطاع الأزياء العالمي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 فبراير 2024: اختتمت النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 فعالياتها في حي دبي للتصميم، حيث استمرت على مدى خمسة أيام وتضمنت عروض أزياء استثنائية لمصممين رائدين وصاعدين وسط حضورٍ حاشد، مع برنامجٍ حافل بفعاليات إطلاق التشكيلات المصغّرة والجلسات الحوارية وفرص التواصل وغيرها من الفعاليات المتنوعة.
وقد أكّد أسبوع دبي للموضة من جديد على التزام دبي بترسيخ مكانتها الرائدة بين عواصم الأزياء العالمية من خلال العديد من الخطوات الإستراتيجية، بما في ذلك تقريب موعده لوقتٍ أبكر من أسابيع الموضة العالمية واعتماد منصة عرض جديدة ومميزة على طول الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم وإقامة مجموعة من العروض والفعاليات في مواقع جديدة في مختلف أنحاء الإمارة وانضمام شركاء وأعضاء جدد، فضلاً عن توفير المزيد من فرص التواصل وبناء علاقات التعاون بين المصممين والجهات الراغبة بالشراء. وشهد أسبوع دبي للموضة حضوراً لافتاً من الجهات العالمية الراغبة بالشراء ووسائل الإعلام والمشاهير والجهات المعنية الرئيسية في قطاع الأزياء.
وتزامن موعد النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة مع الذكرى الأولى على تنظيمه ليكون أسبوع الموضة الرسمي في دبي وحدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، بعد انبثاقه عن أسبوع الموضة العربي الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار 21 نسخة كانت تُقام كل موسم منذ عام 2015. وأسهمت هذه الخطوة الإستراتيجية في توفير البنية التحتية المتقدّمة والمصمّمة بهيكلية تدعم تقديم أضخم عروض الأزياء وتنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توفير منصة رائدة تقدّم الدعم اللازم للمصممين لتمكينهم من بناء شراكات جديدة والاستفادة من فرص الاستثمار والنمو. كما لا يمكن تجاهل دور أسبوع دبي للموضة في مضاعفة أثر إمارة دبي على ساحة الإبداع العالمية، بفضل الدور المتنامي الذي تضطلع به اليوم كإحدى عواصم الأزياء الرئيسية، إلى جانب نيويورك ولندن وباريس وميلانو.
وفي هذا الصدد، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "تسهم كل نسخة من أسبوع دبي للموضة في تقديم رسالة واضحة للعالم عن مكانة دبي الرائدة في عالم الأزياء والموضة، فخلال عام واحد فقط، نجح أسبوع دبي للموضة في التأكيد على دوره البارز في تطوير قطاع الأزياء في المنطقة وتوفير منصة رائدة عالمياً تسلط الضوء على أعمال وإبداعات المصممين من جميع أنحاء العالم بما يعود بالخير والفائدة عليهم وعلى بيئة الإبداع العالمية".
وأضافت: "يحقق أسبوع دبي للموضة تطوراً ملحوظاً مع كل نسخة جديدة، حيث يشهد نمواً مستداماً وتزايداً في مستوى الأثر والحضور والانتشار، بفضل ما يقدمه لقطاع الإبداع العالمي من فرص واعدة للتوسع وبناء الشراكات وتعزيز التواصل. وبدورها، تشهد لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة نمواً لافتاً مع انضمام مواهب استثنائية جديدة نجحت في ترك بصمتها في عالم الموضة وتسهم حالياً في بناء مستقبل قطاعي الأزياء الإقليمي والعالمي. نجح أسبوع دبي للموضة في إرساء علاقات راسخة مع المصممين العالميين والجهات الراغبة بالشراء والجهات ذات الأثر الاجتماعي الملحوظ بصفته نافذة على أبرز التطورات في القطاع ووجهة مفضلة لبناء الشراكات الإستراتيجية. كما أثبت أسبوع دبي للموضة قوة المقومات والعناصر والمميزات التي تتمتع بها إمارة دبي في مجالات الإبداع، بما يضمن تمكين نمو جميع الجهات والعاملين في قطاع الأزياء والموضة، تماشياً مع إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية D33".
ومن جهته، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: "نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، والذي جمع الجهات الإبداعية والتجارية في قطاع الأزياء. ولا يعكس هذا الإنجاز الرؤية الإستراتيجية لمجلس الأزياء العربي فحسب، بل يسهم أيضاً في الارتقاء بالاقتصاد الإبداعي في دبي إلى آفاقٍ عالمية جديدة. وتسهم الشراكات الإستراتيجية والمبادرات المبتكرة والأثر الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة في تنمية قطاع الأزياء، كما تعدّ دليلاً واضحاً على ازدهار الاقتصاد الإبداعي في دبي. يتماشى التزام مجلس الأزياء العربي ببناء مستقبل الموضة مع رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز الإبداع والابتكار وتنويع الاقتصاد".
وكان لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 أثر مهم في تعزيز حضور أسبوع دبي للموضة على المستوى العالمي، مستفيداً من ارتباطه الوثيق بأسبوع الموضة العربي. وقد شارك أكثر من 18 مصمم من باريس ولندن وإسبانيا وبيروت والإمارات العربية المتحدة يمثلون علامات رفيعة المستوى، مثل "Michael Cinco" و"Adolfo Dominguez"، في عرض تشكيلاتهم المبتكرة للجهات الراغبة بالشراء. كما أولى أسبوع دبي للموضة اهتماماً خاصاً بتسليط الضوء على التوجهات الناشئة والمتنوعة في المنطقة والرؤية الفنية والإبداعية المبتكرة التي يمتاز بها المصممون المشاركون، وذلك من خلال استعراض تشكيلات غنية تنوعت بين الأزياء الراقية وأزياء السهرات والقطع اليومية والتشكيلات المصغرة الخاصة بشهر رمضان المبارك.
وتضمنت أبرز فعاليات أسبوع دبي للموضة المشاركة الأولى للمصممة المغربية سارة الشرايبي التي كشفت عن تشكيلتها لموسم الربيع والصيف التي أطلقتها خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس، مع إضافة بعض التصاميم الجديدة المخصصة لسوق دبي. وفي تعاون ملفت بين "سوذبيز دبي"، أطلقت علامة "MRS. Keepa" تشكيلة MRS. Keepa Studio لموسم ربيع وصيف 2024 التي تعدّ خطوة بارزة في مسيرة العلامة. ومن أبرز لحظات الفعالية أيضاً إطلاق قسم الأزياء الراقية الجاهزة المتطور "MRS. KEEPA Studio" الذي يعكس الحرفية العالية لمصممي علامة "Mrs Keepa" وإبداعاتهم الفنية المبتكرة باستخدام الألوان والقصات المختلفة. كما عرضت علامة "Emergency Room" تشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 بالتعاون مع شركة "Nothing Phones"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي استكملت الإطلالات مع تشكيلتها الفريدة وأحدث منتجاتها التكنولوجية. وتعاونت مصممة الأزياء الراقية زينة زكي مع متجر "Tryano"، وجهة التسوق الفاخرة الرائدة في أبوظبي، للكشف عن تشكيلة شهر رمضان المبارك 2024 في فندق "بلازو فيرساتشي".
أما علامة "Bil Arabi" لمؤسستها نادين قانصوه فقد استضافت حفل عشاء خاص وحصري في اليوم الأول من فعاليات أسبوع دبي للموضة بالتعاون مع متجر "بلومينغديلز"، وذلك في مطعم "KASPIA" الراقي للاحتفال بإطلاق تشكيلة العلامة الحصرية والمرتقبة لشهر فبراير. كما اختتم أسبوع دبي للموضة برنامجه مع فعالية "THAT NIGHT OUT"، التي بدأت مع تسليط الضوء على تشكيلة العلامات التي تنضوي تحت مظلة متجر "THAT" وعرض لتشكيلات ربيع وصيف 2024 داخل المتجر في مول الإمارات وغيرها من فعاليات الإطلاق في نفس الموقع. وكان ختام الليلة مع فعالية جمعت خبراء القطاع وحفل حصري للاحتفاء بختام أسبوع دبي للموضة. وكان لعلامة "Etro" حضور أيضاً في الفعاليات الختامية من خلال استضافة فعالية حصرية في دبي أوبرا بحضور شخصيات بارزة من قطاعي الموضة والإبداع للاحتفال بالهوية البصرية الجديدة لمتجر العلامة في دبي مول.
كما أتاحت مبادرات مثل "Buyers Breakfast" و"Portfolio Review" التي أقيمت في حي دبي للتصميم فرصة فريدة للمصممين لاستعراض إبداعاتهم في بيئة داعمة تضمن بناء علاقات تعاون وطيدة وتعزيز التواصل الفعال، في حين طرحت الجلسات الحوارية الملهمة "THREADS" و"THREADS Fashion Brunch" مواضيع بارزة للنقاش وتبادل الآراء.
وشهد هذا العام انضمام المزيد من الأعضاء المرموقين إلى أسبوع دبي للموضة، بما في ذلك علامة "BLSSD" الشهيرة، حيث يشكّل أعضاء أسبوع دبي للموضة لجنة المصممين المسؤولة عن تطوير أسبوع دبي للموضة وبناء مستقبل القطاع بشكلٍ عام. وسيكون للأعضاء الجدد دور بارز في تطوير قطاع الأزياء ليصبح أوسع نطاقاً وأكثر شمولية. أما موقع الفعالية في حي دبي للتصميم فقد شهد توسعاً ملحوظاً بهدف تحقيق أثر أكبر، وذلك مع تصميم جديد كلياً مخصص لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الحضور وإتاحة الفرصة أمام المصممين لترجمة رؤيتهم الإبداعية.
ويشارك في تنظيم أسبوع دبي للموضة، الذي أبصر النور في فبراير من العام الماضي، كل من حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي. ويؤكد نجاح أسبوع دبي للموضة على قيم الإبداع والابتكار التي يمتاز بها قطاع الأزياء في دبي، لا سيما مع زيادة الطلب العالمي على المزيد من التنوع في القطاع. ويواصل أسبوع دبي للموضة، من خلال تسليط الضوء على المواهب المحلية والإقليمية والعالمية وتوفير بيئة حيوية لها، ترسيخ مكانة دبي وجهةً للإبداع والتبادل الثقافي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وقد جاء موسم خريف وشتاء 2024 – 2025 الذي أقيم مؤخراً استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه موسم ربيع وصيف 2024 والذي شهد كشف المدير الإبداعي لعلامة "Carolina Herrera" في دبي عن تشكيلة خاصة بالمنطقة ومشاركة عارضة الأزياء العالمية وأيقونة الموضة نعومي كامبل في عرض الأزياء الختامي.
تجدر الإشارة إلى أنّ نجاح أسبوع دبي للموضة يرتكز على مساهمات شركائه الإستراتيجيين والتزامهم الكبير، وهم "Air France" كشريك الطيران الرسمي، و"Meta" كالشريك الإعلامي الرسمي، و"Microsoft" كشريك التكنولوجيا الرسمي، و"Nothing" كالشريك الرسمي للهاتف المحمول، و"Kiko Milano" كشريك الماكياج الرسمي، و"Schwarzkopf Professional" كالشريك الرسمي للعناة بالشعر، و"Palazzo Versace" كشريك الفنادق الرسمي و"Bold Management" كالشريك الرسمي لإدارة المواهب و"Electra" كالشريك الرسمي للإنتاج و"Eira Water" كالشريك الرسمي لتزويد مياه الشرب.
كافة الفعاليات والأخبار المرتبطة بأسبوع دبي للموضة متوفرة عبر الرابط التالي:
@dubaifashion week
@d3dubai
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