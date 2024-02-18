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بلومبرغ: القمة بشأن أوكرانيا قد تتأجل بسبب لا مبالاة زعماء العالم

2/18/2024 1:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أنه من المرجح تأجيل انعقاد مؤتمر تسوية الوضع في أوكرانيا لوقت آخر بسبب عدم مشاركة العديد من زعماء العالم.


وقالت الوكالة في بيان إن أوكرانيا تؤيد عقد القمة الشهر المقبل، لكن على الأرجح سيتم تأجيل موعد انعقادها إلى أبريل أو مايو بسبب عدم مشاركة العديد من زعماء العالم.


بحسب الوكالة، يسعى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، للقاء نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، من أجل إقناعه بالمشاركة في المؤتمر.

RT

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