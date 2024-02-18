بلومبرغ: القمة بشأن أوكرانيا قد تتأجل بسبب لا مبالاة زعماء العالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أنه من المرجح تأجيل انعقاد مؤتمر تسوية الوضع في أوكرانيا لوقت آخر بسبب عدم مشاركة العديد من زعماء العالم.
وقالت الوكالة في بيان إن أوكرانيا تؤيد عقد القمة الشهر المقبل، لكن على الأرجح سيتم تأجيل موعد انعقادها إلى أبريل أو مايو بسبب عدم مشاركة العديد من زعماء العالم.
بحسب الوكالة، يسعى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، للقاء نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، من أجل إقناعه بالمشاركة في المؤتمر.
RT
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