الشرطة الإسرائيلية تقترح إجراء جديد لاتخاذه بساحة المسجد الأقصى برمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة اقترحت نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ"حملات التحريض"، أو رفع أعلام حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).



وذكرت هيئة البث أن المقترح لم يلق قبولا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفا من التصعيد في القدس الشرقية.



يأتي ذلك بعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أول أمس الجمعة، بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان.