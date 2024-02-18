الأردنية تنعى الدكتور مصطفى العبادلة

MENAFN - Al Wakeel News)نعت الجامعة الأردنية أستاذ الكيمياء العضوية في كلية العلوم الدكتور مصطفى العبادلة بعد ان وافته المنية يوم أمس السبت عن عمر يناهز 90 عاماً .

وكتبت الجامعة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك :" ينعى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات بمزيد من الحزن والأسى أستاذ الكيمياء العضوية في كلية العلوم الدكتور مصطفى العبادلة الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى مساء اليوم السبت عن عمر يناهز 90 عاماً حافلة بالعطاء والإنجاز"



وقال عبيدات في تصريح صحفي: "إن الفقيد الكبير ترك سيرة علمية طيبة وأثراً في مسيرة الجامعة الأردنية وكان أنموذجا في العطاء الأكاديمي بشقيه التدريسي والبحثي على مدار 56 عاماً قضاها بين زملائه وطلبته، لتفتقد الجامعة برحيلة مؤسساً من مؤسسيها وبانياً من بناتها ممن أسهموا في رسم منهجتها العلمية العالية".



واستذكر عبيدات حضور الفقيد العبادلة على الصعيدين الوطني والأكاديمي ودوره في دفع مسيرة كلية العلوم التي التحق فيها عام 1968م، ليكون أحد روادها الأوائل ممن كان لهم بصمات بارزة ومسيرة طيبة في تقدم ونهضة الجامعات الأردنية والعربية، عالماً ومفكراً وباحثاً حمل رسالة العلم ومن أبرز الدارسين العرب المحدثين لعلوم الكيمياء العضوية الذين اخذوا على انفسهم الإلتزام والرصانة العلمية المشهود لها مكرسا حياته من أجل خدمة ورفعة مسيرة العلم والعلماء من خلال عطائه المتميز الذي أنار دروب الأجيال.



والفقيد العبادلة كان قد سمي أستاذاً فخرياً في قسم الكيمياء، وشغل مناصب أكاديمية وإدارية رفيعة، ونشر ما يزيد على 150 ورقة علمية في أعرق المجلات العلمية العالمية المصنفة، وشارك في العديد من اللجان الأكاديمية وعضوية هيئات تحرير دوريات ومجلات علمية صادرة عن الجامعة ومؤسسات أكاديمية كبرى.



وتقدمت الجامعة من أسرة الفقيد وعائلته، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح الجنان، ويلهم أهله وذويه ومحبيه، وأهله وسائر تلاميذه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

