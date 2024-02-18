الصومال: إثيوبيا حاولت منع رئيس الجمهورية من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهمت الصومال إثيوبيا بمحاولة "عرقلة" وفد رئيسها حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت أمس السبت في أديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها: "تدين جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت اليوم في أديس أبابا".
وأضافت أن "هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي".
واعتبرت الخارجية أن "هذا السلوك يضيف إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة".
RT
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