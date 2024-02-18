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الصومال: إثيوبيا حاولت منع رئيس الجمهورية من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

2/18/2024 1:08:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهمت الصومال إثيوبيا بمحاولة "عرقلة" وفد رئيسها حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت أمس السبت في أديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها: "تدين جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت اليوم في أديس أبابا".


وأضافت أن "هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي".


واعتبرت الخارجية أن "هذا السلوك يضيف إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة".

RT

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