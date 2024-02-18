المركزي يطرح الإصدار رقم 1 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الأحد، الإصدار رقم ( 1 ) من أذونات الخزينة الأردنية للعام الحالي بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
ووفقا لإعلان البنك المركزي، أنه يستحق المزاد في 19 شباط للعام 2025، فيما يكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الاثنين 19 شباط.
وأذونات الخزينة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.
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