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المركزي يطرح الإصدار رقم 1 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

2/18/2024 1:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الأحد، الإصدار رقم ( 1 ) من أذونات الخزينة الأردنية للعام الحالي بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.


ووفقا لإعلان البنك المركزي، أنه يستحق المزاد في 19 شباط للعام 2025، فيما يكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الاثنين 19 شباط.


وأذونات الخزينة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.






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