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آلاف المتظاهرين بواشنطن ينددون بالانتهاكات الإسرائيلية

2/18/2024 1:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمام مبنى الكونغرس رغم انخفاض درجات الحرارة، مطالبين بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.


ونظمت المسيرة العديد من المجموعات الداعمة للشعب الفلسطيني، وندّد المتظاهرون بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة وبدعم الإدارة الأميركية لتل أبيب، وطالبوا بمنع شن هجوم بري على مدينة رفح.


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