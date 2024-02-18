آلاف المتظاهرين بواشنطن ينددون بالانتهاكات الإسرائيلية

آلاف المتظاهرين بواشنطن ينددون بالانتهاكات الإسرائيلية
التاريخ
2/18/2024 1:08:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمام مبنى الكونغرس رغم انخفاض درجات الحرارة، مطالبين بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.
ونظمت المسيرة العديد من المجموعات الداعمة للشعب الفلسطيني، وندّد المتظاهرون بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة وبدعم الإدارة الأميركية لتل أبيب، وطالبوا بمنع شن هجوم بري على مدينة رفح.
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