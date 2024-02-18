ترامب: بايدن الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته الديمقراطي جو بايدن بأنه "الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد".
وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "رئيسنا رجل ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، وأنا مستعد للمراهنة على أن جو بايدن صاحب أدنى معدل ذكاء بين جميع الرؤساء الأمريكيين". مضيفا أنه "غير مؤهل لمنصبه حتى أنه لا يستطيع العثور على المنبر لإلقاء كلمة بلا مساعدة".
وصرح عضو الكونغرس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض بأن بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا للبلاد.
روسيا اليوم
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