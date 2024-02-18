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ترامب: بايدن الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد

2/18/2024 1:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته الديمقراطي جو بايدن بأنه "الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد".
وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "رئيسنا رجل ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، وأنا مستعد للمراهنة على أن جو بايدن صاحب أدنى معدل ذكاء بين جميع الرؤساء الأمريكيين". مضيفا أنه "غير مؤهل لمنصبه حتى أنه لا يستطيع العثور على المنبر لإلقاء كلمة بلا مساعدة".


وصرح عضو الكونغرس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض بأن بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا للبلاد.
روسيا اليوم

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