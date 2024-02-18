تعرف على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

تعرف على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد
التاريخ
2/18/2024 1:07:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر بيع غرام الذهب من عيار21 اليوم الأحد بعد ارتفاعه يوم أمس بمقدار نصف دينار ، حيث بلغ سعر بيعه للمواطنين اليوم 41.1 دينارا ، مقابل 39.4 دينارا لغايات الشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33.6 دينارا للشراء منهم .
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