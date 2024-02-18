الفدرالي الأميركي : الدولار سيظل عملة الاحتياطي العالمي لهذا السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف عضو مجلس المحافظين للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر عن السبب وراء استمرار اعتماد العالم على الدولار الأميركي وهيمنة العملة على التجارة الدولية، مؤكداً أن الورقة الخضراء ستظل عملة الاحتياطي العالمي رغم التحديات.



وقال والر:" تثير التحذيرات الأخيرة من انخفاض محتمل في مكانة الدولار المخاوف بشأن آثار العقوبات ضد روسيا، والخلل السياسي في أميركا، وارتفاع الأصول الرقمية، وجهود الصين في تعزيز استخدام اليوان".



وأضاف: " أن تلك المخاوف لم تُحدث تراجع ملحوظ في الدور الكبير للدولار في العالم الاقتصادي، موضحاً أن استخدام الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والمرتبطة بالدولار بشكل كبير تميل إلى زيادة المكانة العالمية للدولار".



وفي أوقات التوترات الدولية، يهرب المستثمرون إلى سندات الخزانة الأميركية لضمان استقرار قيمة أصولهم، ولذلك شدد والر على أنه لا يتوقع أن يفقد الدولار الأميركي مكانته كأكبر عملة احتياطي في العالم في أي وقت قريب، أو حتى حدوث أي تراجع كبير في سيادته على مستوى التجارة والتمويل.