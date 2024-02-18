تكشف كاسا ميلانو عن مركز حلول المنازل الفاخرة الجديد في قطر

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- Creatives Amplified) احتفلت كاسا ميلانو، مزودة الرفاهية المتميزة لحلول المنازل، بالافتتاح الكبير لصالة العرض الجديدة التابعة لها في قلب الدوحة مع حدث مذهل يوم 25 يناير 2024. تمتد صالة العرض في شارع سلوى، الدوحة، على ثلاثة طوابق وتغطي مساحة 2700 متر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر صالات العرض الفخمة في المنطقة.
شهدت حفلة الافتتاح المنتظرة بحضور العديد من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك رضوان سجان، مؤسس ورئيس مجموعة دانوب، وأنيس سجان، نائب رئيس مجموعة دانوب، ومحمد إبراهيم النعيمة، نائب رئيس المجموعة في دياركو، إلى جانب العديد من الإعلاميين، مما يبرز أهمية توسع كاسا ميلانو في قطر. شملت حفل الافتتاح حفل تقطيع الشريط من قبل أزهار سجان، رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس. تلاها كلمات، وحفل تقطيع الكيك، وجلسة تواصل بالإضافة إلى جولة في الصالة العرض.
اعتباراً من يوم الخميس، 25 يناير 2024، فتحت الصالة أبوابها، لتعرض أبرز منتجات كاسا ميلانو للسلع الصحية الفاخرة والبلاط مما يجعلها وجهة شاملة لحلول المنزل و معرض متميز للسلع الصحية الفاخرة والبلاط والألواح والمطابخ والخزائن والأرضيات الخشبية الفاخرة.
أعرب أزهر ساجان، المدير الإبداعي لكاسا ميلانو، عن حماسه قائلاً، "كاسا ميلانو هنا لتقديم فن العيش بالرفاهية المطلقة". تعرض الصالة الأدوات الصحية والبلاط/الألواح والأسطح الصلبة، كل منها مصمم على نحو فريد لخلق تجربة تتجاوز مفهوم المساحة التجارية التقليدية.
تضم الصالة عدد من العلامات التجارية المرموقة مثل إيتالجرانيتي، جلاس ديزاين، ديفون & ديفون، روبرتو كافالي، مايسون فالنتينا، إيسفيا إيطاليا، كورا، تير هورن، تونينو لامبورغيني، فادو وغيرها، تقدم كاسا ميلانو مجموعة حصرية من المنتجات المصنوعة بعناية. تقدم الصالة 54 تصميم، مما يوفر للعملاء معاينة مرئية قبل تحويل التصميم المختار إلى حقيقة.
أظهر أزهر ساجان رؤيته لإدخال كاسا ميلانو إلى السوق القطرية، مؤكدا على التزام العلامة التجارية بتقديم أحدث الابتكارات العالمية في صناعة حلول المنزل إلى قطر. وأشار إلى أن "قطر تمثل فرصة هامة بالنسبة لنا، نظراً للإهتمام المتزايد بين السكان بتجديد منازلهم واستكشاف أحدث صيحات التصميم المتنوعة".
استضافت الفعالية عروضًا مباشرة للطهي، وشهدت أيضًا توزيع هدايا حصرية كرمز للتقدير. أبرز أزهر ساجان أهمية وجود كاسا ميلانو في قطر قائلاً: "يظهر التزام كاسا ميلانو بتقديم حلول منزلية فاخرة لا مثيل لها وتفوقها في التصميم والابتكار و الدمج بين التصميم الإيطالي وأحدث التقنيات التي عرضت في صالة العرض الجديدة لدينا".
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