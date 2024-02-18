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بعد قرار رحيله عن سان جيرمان الصيف المقبل.. موعد إعلان ريال مدريد عن صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي

2/18/2024 1:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شبكة "ESPN" العالمية، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، قرر الرحيل عن فريقه في الصيف المقبل، للانضمام إلى ريال مدريد مجانا.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الصيف، وأبلغ المهاجم الفرنسي إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت "ESPN"، أنه من المقرر أن يعلن الفرنسي عن قراره بالانضمام إلى ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

بينما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة مبابي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة "أن موقف ريال مدريد واضح للغاية بشأن هذا الأمر، حيث أن الإدارة لا تريد أن تتسبب الصفقة أو أي شيء آخر في التأثير على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

كما أشارت إلى أن مبابي يرفض أيضا الإعلان عن أي شيء أثناء مشاركة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، خشية أن يلتقي الفريق الباريسي مع ريال مدريد في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

يذكر أن كليان مبابي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادما من موناكو في أغسطس 2017.




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