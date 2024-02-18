توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024 أصبحت حقيقة

استحوذت بابا فانغا، العرافة البلغارية العمياء، على الاهتمام مرة أخرى بتوقعاتها للعالم لعام 2024، والتي يبدو أن بعضها أصبح حقيقة، ويُعتقد أن بابا فانغا، الذي يشار إليها غالبًا باسم نوستراداموس البلقان، قد توقعت بأحداث عالمية مهمة مثل هجمات 11 سبتمبر، ووفاة الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبيل، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

توقعات بابا فانغا التي تحولت إلى حقيقة في 2024

في روسيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً عن إحراز تقدم كبير في تطوير لقاحات السرطان، وهو ما توقعته العرافة العمياء التي توفيت في 11 أغسطس عام 1996م، وفقا لموقع news9live.



وفي حديثه في منتدى تكنولوجي في موسكو، قال بوتين إن العلماء الروس على وشك إنتاج لقاحات متقدمة للسرطان وأدوية معدلة للمناعة. وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بأنواع السرطان المستهدفة من اللقاحات لم يتم الكشف عنها بعد، أعرب بوتين عن أمله في الاستخدام الفعال للقاحات في جميع أنواع السرطان.

يبدو أن توقعات بابا فانغا بحدوث أزمة اقتصادية كبيرة تؤثر على الاقتصادات العالمية بدأت تتكشف، فقد واجهت كل من اليابان والمملكة المتحدة فصولاً متتالية من الانكماش الاقتصادي.

وفي المملكة المتحدة، أدى ارتفاع التضخم وأزمة تكلفة المعيشة إلى دفع الاقتصاد إلى الركود، ما وجه ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المقبلة، كما شهدت اليابان أيضاً انكماشاً اقتصادياً، فتراجعت خلف ألمانيا إلى المركز الرابع في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم.

وضمن توقعات بابا فانغا، فقد برزت إلى الواجهة المخاوف المتزايدة بشأن الإرهاب في أوروبا واختبارات الأسلحة البيولوجية المحتملة أو الهجمات التي تشنها "دولة كبيرة".

أصبحت تحذيرات بابا فانغا بشأن الطقس المخيف والكوارث الطبيعية حقيقة مع تزايد عدم استقرار بيئة العالم، ويتوافق ارتفاع الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه مع توقعات بابا فانغا.