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هرباً من الزحام .. ينقل ابنته إلى المنزل على متن طائرة خاصة بتكلفة خيالية

2/18/2024 1:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر رجل صيني مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار عندما استأجر طائرة خاصة لضمان وصول طفلته في الوقت المناسب إلى منزل والديه للاحتفال بالعام القمري الجديد.

قام الرجل، ولقبه وانغ، وهو من سكان مقاطعة آنهوي شرقي الصين، بنقل طفلته البالغة من العمر 7 سنوات على متن طائرة خاصة ذات مقعدين لتجنب الازدحام المروري في المدينة.

شعر الرجل، الذي أراد أن يأخذ طفلته الصغيرة إلى منزل والديه، أنها فكرة أفضل لأنها ستوفر الكثير من الوقت، كاشفاً أن الرحلة الجوية استغرقت حوالي 50 دقيقة، مما يجعلها أسرع بأكثر من ساعتين من السفر بالسيارة.

وقال الرجل: "تبلغ تكلفة الطائرة الصغيرة التي استخدمناها 1.1 مليون يوان، (ما يعادل تقريبا 155 ألف دولار)، ويمكن أن تطير لمسافة 1200 كيلومتر بخزان وقود ممتلئ".

وفي معرض حديثه عن تفاصيل الرحلة، قال وانغ إنه تقدم بطلب للحصول على إذن للرحلة الجوية قبل ساعات فقط من القيام بها وتحقق أيضًا ما إذا كان بإمكانه إيقاف طائرته في معسكر الطيران بالقرب من منزل والديه.

وحظي الخبر بكثير من التفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير مصدقين حرص الرجل على راحة طفلته معبرين عن أملهم أن تتاح لهم فرصة الهروب من الازدحام المروري في المدينة مثل وانغ وابنته.

وكتب أحدهم في صفحة Douyin الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما أعتبره حلم الطفولة بعيد المنال هو الحياة الحقيقية لشخص آخر". وقال شخص آخر: "يا لها من طريقة رائعة لتجنب الاختناقات المرورية في عيد الربيع".

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