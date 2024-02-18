وزير الخارجية الصيني: كندا ليست خصماً

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت لنظيرته الكندية ميلاني جولي أن بلديهما "ليسا خصمين" فيما ترخي مخاوف من تدخل أجنبي في أوتاوا بظلالها على العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.

التقى الوزيران على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا حيث خاطب وانغ الاجتماع الذي ضم 180 من القادة ووزراء الدفاع متعهدا أن تكون الصين "قوة من أجل الاستقرار" في العالم.

ويسود توتر العلاقات بين بكين وأوتاوا منذ السنوات القليلة الماضية عقب اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة في فانكوفر بموجب مذكرة توقيف أمريكية في ديسمبر 2018، فيما ردت بكين بتوقيف كنديين بتهم تجسس ما فاقم الأزمة.

وبدأت كندا العام الماضي إجراءات تحقيق في تدخل أجنبي، وخصوصا من جانب الصين، في معاهدها الانتخابية والديموقراطية.

والصين متهمة بمحاولة التدخل في الانتخابات الكندية عامي 2019 و2021، فيما طردت أوتاوا دبلوماسيا صينيا في مايو 2023 على خلفية اتهامات بمحاولات ترهيب.

وقال وانغ لجولي السبت إن "الوضع الصعب حاليا ... ليس ما ترغب به الصين" بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية نشر الأحد.

وأضاف وانغ إن "الجانبين ليسا خصمين، ناهيكم عن أعداء، ويتعين أن يصبحا شريكين متعاونين".

وحض وانغ كندا على "الكفّ عن تضخيم +نظرية التهديد الصيني+ ونشر معلومات كاذبة حول ما يسمى بتدخل الصين في الشؤون الداخلية".

وناقشا وزيرا الخارجية أيضا "قضايا حاسمة للأمن العالمي بما فيها الحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط" وفق بيان للحكومة الكندية حول الاجتماع.

وأضاف البيان أن "الوزيرين اتفقا على ضرورة مواصلة مناقشة القضايا الثنائية بشكل عملي وبناء، بروح من الاحترام المتبادل مع تواصل منتظم بين الجانبين".





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