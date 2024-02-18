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الصين: لا مناطق محظورة حول الجزر التايوانية بعد مقتل شخصين

2/18/2024 12:16:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت الحكومة الصينية إنه لا توجد حدود أو مناطق محظورة لصيد الأسماك حول مجموعة من الجزر التايوانية القريبة من ساحل الصين وإن بكين تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات بعد وفاة مواطنين صينيين بالقرب من الجزر.

دافعت تايوان يوم الخميس عن تصرفات خفر السواحل بعد وفاة شخصين على متن زورق سريع صيني اقترب بشدة من جزيرة تايوانية على الخطوط الأمامية عندما انقلب قاربهما أثناء محاولتهما الفرار من سفينة لخفر السواحل. ونجا اثنان آخران.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في السنوات القليلة الماضية من قوارب الصيد الصينية والسفن الأخرى العاملة في المياه التي تسيطر عليها تايوان، خاصة حول جزر كينمن وماتسو التي تقع على مسافة قصيرة من ساحل الصين.

وفي وقت متأخر أمس السبت، قال مكتب شؤون تايوان الصيني، الذي أدان بالفعل تايبه بسبب الحادث الذي وقع بالقرب من جزيرة بيدنج في كينمن، إن مقتل الشخصين تسبب في "سخط شديد" في الصين.

وأضاف "الصيادون على جانبي مضيق تايوان يعملون في مناطق الصيد التقليدية في منطقة شيامن-كينمن البحرية منذ العصور القديمة، ولا يوجد شيء اسمه مياه محظورة أو مغلقة".

وتقع كينمن، التي تسيطر عليها تايوان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، بجوار مدينتي شيامن وتشوانتشو الصينيتين.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني إن الحكومة لديها حسن النية تجاه شعب تايوان، لكنها لن تتسامح أبدا مع تجاهل تايوان لسلامة الصيادين الصينيين.

وأضاف أن "البر الرئيسي يحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات، وستتحمل تايوان كافة العواقب"، دون الخوض في تفاصيل.

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