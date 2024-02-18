هيونداي تحافظ على المركز الثالث عالمياً من حيث مبيعات السيارات

أظهرت بيانات صدرت اليوم الأحد أن مجموعة هيونداي موتور جاءت في المركز الثالث من حيث مبيعات السيارات في العالم للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للبيانات التي أصدرتها كل شركة، باعت شركات هيونداي موتور وكيا وجينيسيس التابعة لمجموعة هيونداي موتور إجمالي 7 ملايين و304 آلاف وحدة في أنحاء العالم العام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة بعد مجموعة تويوتا ومجموعة فولكس فاغن اللتين باعتا 11 مليونا و233 ألف وحدة و9 ملايين و240 ألف وحدة على التوالي.

وفي عام 2022، تقدمت مجموعة هيونداي موتور إلى المركز الثالث لأول مرة وحافظت على ترتيبها للعام الثاني على التوالي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية

وجاء تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

واتسعت الفجوة بين مجموعة هيونداي موتور وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي من 688 ألف وحدة في عام 2022، إلى905 آلاف وحدة في العام الماضي.

وارتفعت مبيعات مجموعة هيونداي موتور في العالم بشكل مطرد على مدار العشرين عاما الماضية.

وواصلت المجموعة صعودها في التصنيف بعدما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2000، لتدخل قائمة "المجموعات الخمس الكبرى" لأول مرة في عام 2010، متفوقة على شركة فورد الأمريكية.

ومع ذلك، ظلت المجموعة في المركز الخامس منذ ذلك الوقت بسبب المنافسة الشرسة بين شركات صناعة السيارات. وفي عام 2020، ارتفع ترتيبها لأول مرة إلى المركز الرابع. ولكنه تراجع إلى المركز الخامس مرة أخرى في العام التالي، ثم قفز إلى المركز الثالث في عام 2022.

وفي عام 2022، كانت مجموعة هيونداي موتور هي المجموعة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا بنسبة 7ر2% في المبيعات بين مجموعات السيارات الست الكبرى، لكن حققت تويوتا وفولكس فاجن نموا بنسبتي 2ر7% و 8ر11% على التوالي في المبيعات في العام الماضي، لتتفوقا على مجموعة هيونداي التي سجلت 7ر6%.





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