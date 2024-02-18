آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات ما بعد الظهر لفترات محدودة غزيرة أحيانا، كما ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق للارصاد الجوية .



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.