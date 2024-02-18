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ترامب: أمريكا تنهار وفي طريقها إلى الجحيم

2/18/2024 12:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنهار.


وقال ترامب أمام انصاره في ميشيغان "انظروا .. بلدنا ينهار. ونحن، كعالم ثالث، يجب أن نولي اهتماما لمطاراتنا. ألق نظرة على مطاراتنا. أعني ، كم هم سيئون".


وقال ترامب إن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. وقال "يسيطر عليه الفاشيون.. جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه يشكلون تهديدا للديمقراطية".


وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت "دولة من دول العالم الثالث" بسبب الوضع على الحدود الجنوبية والعدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين.


وقال ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت "أضحوكة" ولم تعد تحظى بالاحترام على المسرح العالمي.


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