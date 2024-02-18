ترامب: أمريكا تنهار وفي طريقها إلى الجحيم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنهار.
وقال ترامب أمام انصاره في ميشيغان "انظروا .. بلدنا ينهار. ونحن، كعالم ثالث، يجب أن نولي اهتماما لمطاراتنا. ألق نظرة على مطاراتنا. أعني ، كم هم سيئون".
وقال ترامب إن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. وقال "يسيطر عليه الفاشيون.. جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه يشكلون تهديدا للديمقراطية".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت "دولة من دول العالم الثالث" بسبب الوضع على الحدود الجنوبية والعدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت "أضحوكة" ولم تعد تحظى بالاحترام على المسرح العالمي.
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