قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية
التاريخ
2/18/2024 12:07:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي بيت لحم ودورا جنوب الخليل، وقريتي بلعين وصفا غرب رام الله، ومخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.
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