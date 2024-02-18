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قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية

2/18/2024 12:07:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين.


وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي بيت لحم ودورا جنوب الخليل، وقريتي بلعين وصفا غرب رام الله، ومخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.


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