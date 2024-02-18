شكوى عدم دفع الأجور تحصد المرتبة الأولى بين الشكاوى العمالية خلال 2023 في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل العام الماضي، حيث بلغت 4974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة للوزارة.



ووفقاً ليومية الغد، شكلت شكوى عدم دفع الأجور نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13341 شكوى.



وأكدت وزارة العمل أن 8876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيد الإجراء.



وبلغ عدد الشكاوى المقدمة على منصة "حماية" العام الماضي بخصوص إنهاء الخدمة لعقد عمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 1105 شكاوى.



وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 840 شكوى، وإجبار العامل على تقديم الاستقالة 283 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى إنهاء الخدمة لعقد عمل محدد المدة 530 شكوى.

وأظهر التقرير، أن الشكاوى على المنصة بشأن تخفيض الأجور بلغ العام الماضي 307 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 47 شكوى، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 157 شكوى، والشكاوى العمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار 79 شكوى، وبخصوص عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي/ خصم من الراتب 267 شكوى.



أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 682 شكوى، في حين أن عدد الشكاوى بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 137 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى بعدم إعطاء شهر إنذار 81 شكوى، واعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 762 شكوى.