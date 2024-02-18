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الدحدوح: إسرائيل تقتل الصحفيين لطمس عين الحقيقة في غزة

2/18/2024 12:07:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، إن "إسرائيل" تقتل الصحفيين من أجل طمس عين الحقيقة ولكي يخلو لها الجو في ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.


جاء ذلك في حديث للأناضول بالعاصمة القطرية الدوحة التي وصلها الدحدوح في وقت سابق لتلقي العلاج جراء الإصابة التي تعرض لها في قصف إسرائيلي.


وأكد الدحدوح على أنه لم يفكر إطلاقا في ترك عمله الصحفي بعد استشهاد عدد من أفراد أسرته في الهجمات الإسرائيلية.


وقال: "لم نفكر قيد أنملة في التراجع وترك هذا اللواء نهائيا(العمل الصحفي) وأعتقد أنّ هذا المصطلح غير وارد في قاموسنا، على العكس قلنا سابقا ونقول هذه رسالة إنسانية".


وأضاف: "هذا قدرنا في أن نكون في هذه البقعة، ونكون حاملين لهذه الرسالة الإنسانية النبيلة، ونقوم بهذا الواجب الإنساني المقدس، والدفاع عن قضية المظلومين، وقضية الناس وهموم الناس والإنسانية بشكل عام".


وأكد الدحدوح أنّ "إسرائيل" ماضية في مسلسل استهداف الصحفيين، قائلا: "منذ بداية الحرب نحن نتحدث عن قائمة طويلة تجاوزت 150 صحفي استشهدوا، وهناك جرحى، وأيضا أسر ومكاتب الصحفيين استهدفت في هذه الحرب وهذه أرقام مرعبة جدا، وتعكس تصميم إسرائيلي في استهداف هذه الشريحة التي تعتبر عين الحقيقة وترصد ما يجري على الأرض".


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