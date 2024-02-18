إيطاليا تُحذر من حرب عالمية ثالثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن أوكرانيا ستصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، وأيضا في حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها الانضمام للحلف وهي لا تزال تخوض حرباً مع روسيا.



وأضاف تاياني في مؤتمر ميونيخ للأمن "الرسالة إلى روسيا واضحة للغاية أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنعمل على أن تكون أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي".

وأوضح أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي مستحيل وهي لا تزال عالقة في صراع عسكري مع روسيا، مضيفاً:" "علينا أن نكون حذرين للغاية"، لأن خوض عضو في الحلف حرباً مع روسيا يعني حرباً عالمية ثالثة".



وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" جوليان سميث، قد قالت الثلاثاء الماضي إنها لا تتوقّع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمّة المقبلة.