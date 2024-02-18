مدعوون للامتحان التنافسي في معهد الإدارة العامة

مدعوون للامتحان التنافسي في معهد الإدارة العامة
التاريخ
2/18/2024 12:07:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا معهد الإدارة العامة، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية هيئة الخدمة والإدارة العامة، المرشحين التالية أسماؤهم من الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان المنشور، التواجد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٥ حسب الأوقات المحددة أدناه في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الأقصى لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني.
الأسماء:
MENAFN18022024000208011052ID1107865165
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