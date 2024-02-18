Sunday, 18 February 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدعوون للامتحان التنافسي في معهد الإدارة العامة

2/18/2024 12:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا معهد الإدارة العامة، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية هيئة الخدمة والإدارة العامة، المرشحين التالية أسماؤهم من الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان المنشور، التواجد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٥ حسب الأوقات المحددة أدناه في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الأقصى لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني.


الأسماء:














MENAFN18022024000208011052ID1107865165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث