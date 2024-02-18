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الأرجنتين تسجّل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاماً

2/18/2024 12:07:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، أن الحكومة الأرجنتينية سجلت في شهر كانون الثاني أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.


وقالت الحكومة الأرجنتينية إن شهر كانون الثاني أول شهر للرئيس في السلطة بعد توليه المنصب في كانون الأول الماضي، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي. كما يتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.


وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تيلام) الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ آب 2012.


ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يبلغ 44 مليار دولار.

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