وظائف شاغرة بالقطاعين الحكومي والخاص

وظائف شاغرة بالقطاعين الحكومي والخاص
التاريخ
2/18/2024 12:07:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات وعدد من الشركات بالقطاع الخاص عن وظائف شاغرة :
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