تدهور مركبة وتصادم شاحنتين على طرق خارجية خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث على طرق خارجية، خلال 24 ساعة.



وبيّن الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - عمّان، ما أدى إلى اصطدامها بالجزيرة الوسطية، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم على رفع العوائق عن الطريق.

وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين مركبتي شحن، على طريق ناعور- البحر الميت، حيث كانت احدى الشاحنات مُحملة بالبلاط، ما أدى إلى سقوط جزء من الحمولة على الطريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع العوائق، وإعادة فتح حركة السير بشكل طبيعي أمام المركبات.



ودعا الحمادنة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، وعدم تجاوز السرعات المُقررة، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، خاصة التجاوز الخاطئ، والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة.