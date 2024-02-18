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3 شهداء بقصف إسرائيلي على منزلين وسط قطاع غزة

2/18/2024 12:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة حمد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، مضيفا أن القصف الإسرائيلي استهدف -أيضا- منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.


ومنذ منتصف الليل، كثّف الاحتلال غاراته على المنازل وسط قطاع غزة.


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