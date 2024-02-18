3 شهداء بقصف إسرائيلي على منزلين وسط قطاع غزة

3 شهداء بقصف إسرائيلي على منزلين وسط قطاع غزة
التاريخ
2/18/2024 12:07:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة حمد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، مضيفا أن القصف الإسرائيلي استهدف -أيضا- منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.
ومنذ منتصف الليل، كثّف الاحتلال غاراته على المنازل وسط قطاع غزة.
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