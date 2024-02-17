افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 اليوم بقنا.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد معرض "أهلا رمضان 2024"
بمحافظة قنا لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات
لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
على جانب آخر تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات التموين عن شهر فبراير الجارى كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
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