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افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 اليوم بقنا.. اعرف التفاصيل

2/17/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Youm7) تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد معرض "أهلا رمضان 2024"
بمحافظة قنا لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات
لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.



على جانب آخر تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات التموين عن شهر فبراير الجارى كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.




















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