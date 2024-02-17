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مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط القاهرة - الإسكندرية

2/17/2024 11:27:24 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم اليوم السابع قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - الإسكندرية، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.



أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط ( القاهرة - الإسكندرية ):

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.



قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.



قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.



قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.



قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.



قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.



قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.



قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.



قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.



قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.



قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.



قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.



قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.



قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00




قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساء .



قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء .



قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء .





القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):

قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10



قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.



قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.



قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.



قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.



قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.



قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.



قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.



قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.



قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.



قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.



قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.



قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.












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